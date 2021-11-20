Москва, , 09:28 — REGNUM Ограничить деятельность банков и найти возможность вовлекать средства системообразующих банков в экономику предложил депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Эти монополисты, которые у нас, так называемые, системообразующие (банки — ред.) имеют 80% активов сегодня и капитала в стране, 88,7%, по-моему, последние данные у 13 банков. Давайте заставим их прибыли огромные, давайте найдем инструменты, чтобы они давали деньги в экономику», — сказал Кумин.

Он предложил также ввести банкам ограничения на выдачу кредитов.

«Давайте их заставим не надавать деньги необеспеченные. Там историй миллион, как люди не платят, а они все равно суют туда деньги, вот эти системные банки, потому что денег много, дури много, ответственности очень мало, эффективности мало», — добавил парламентарий.

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