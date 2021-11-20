Москва, 20 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Ограничить деятельность банков и найти возможность вовлекать средства системообразующих банков в экономику предложил депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Эти монополисты, которые у нас так называемые системообразующие (банки — ред.), имеют 80% активов сегодня и капитала в стране, 88,7%, по-моему, последние данные у 13 банков. Давайте заставим их прибыли огромные, давайте найдем инструменты, чтобы они давали деньги в экономику», — сказал Кумин.

Он предложил также ввести банкам ограничения на выдачу кредитов.

«Давайте их заставим не надавать деньги необеспеченные. Там историй миллион, как люди не платят, а они все равно суют туда деньги, вот эти системные банки, потому что денег много, дури много, ответственности очень мало, эффективности мало», — добавил парламентарий.

Читайте также:Страны ЕАЭС объединят базу кредитных историй банковских клиентов — Мишустин