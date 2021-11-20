Омск, , 09:24 — REGNUM В Кировском округе Омска 20 ноября произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.

ДТП в Омске Управление МВД по Омской области

По предварительным данным, водитель мусоровоза 1980 года рождения, двигаясь по дворовому проезду, сбил пешехода. В результате потерпевшая — женщина 1943 года рождения — скончалась на месте происшествия.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — отметили в ведомстве.

Читайте также: В Томске под колёсами мусоровоза погибла 81-летняя женщина