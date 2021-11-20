Нью-Дели, , 09:18 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Коронавирус в Индии India.gov.in

По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 10 302 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 34 499 925.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 267 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 465 349.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 33 909 708 человек вылечились от нового заболевания и еще 124 868 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 11 106 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.