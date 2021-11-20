Нью-Дели, 20 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 10 302 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 34 499 925.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 267 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 465 349.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 33 909 708 человек вылечились от нового заболевания и еще 124 868 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 11 106 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.