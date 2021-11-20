Москва, , 09:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил внесение резолюции конгрессменами США с предложением не признавать Владимира Путина президентом России, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин — преимущество России. Удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на то, что Россия не вмешивается в американские выборы, и в дела страны также не надо вмешиваться.

Кроме того, по убеждению Володина, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны.

«Решать будут граждане Российской Федерации», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин также считает, что те, кто сегодня принимает резолюции, вчера восторгались Михаилом Горбачёвым и аплодировали Борису Ельцину.

«Вашингтон не выполнил ни одно из обещаний, взятых на себя после распада СССР. Вместо помощи и инвестиций — санкции и блокады, вместо мира и дружбы — НАТО приблизился к нашим границам. Если бы наша страна была слабой, а президентом могли управлять из-за океана, не звучали бы угрозы и непризнание выборов», — рассуждает он.

«Поэтому такие заявления — лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделал народ нашей страны, избрав своим президентом Владимира Путина», — резюмировал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в палату представителей Конгресса США внесли предложение «не признавать Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 г.» По мнению конгрессменов, «любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США».

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