Москва, , 09:06 — REGNUM Обвинение по статье УК РФ о мошенничестве предъявили бывшему вице-президенту Сбербанка и экс-замминистра просвещения России Марине Раковой, а также бывшему заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку следователи ГУ МВД России по г. Москве. Об этом 19 ноября сообщило «МВД Медиа».

Марина Ракова Astrobl.ru

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве бывшему заместителю министра просвещения Российской Федерации Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по версии следователей, в 2018 году Ракова и Зак вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым, для чего ими были заключены трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения РФ для фиктивного трудоустройства последних.

Кроме того, отмечается, что во время расследования был установлен факт выплаты указанным сотрудникам денежных средств в период с 2018 по 2020 год в виде зарплаты. При этом фактически сотрудники не выполняли никаких работ в РАНХиГС и в итоге вузу был причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

«Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Марина Ракова была взята под стражу по делу о хищении, ее обвиняют в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».