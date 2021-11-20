Нью-Йорк, США, , 09:05 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 ноября — последнего дня рабочей недели — разнонаправленно. В плюсе — Nasdaq.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 268,97 пункта (0,75%), до уровня 35 601,98 пункта. S&P 500 подешевел на 6,58 пункта (0,14%), опустившись до уровня 4697,96 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 62,37 пункта (0,39%), до уровня 16 057,44 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,91 (3,68%), до уровня $76,10 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 ноября разнонаправленно на умеренно негативном фоне.

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