Москва, , 08:53 — REGNUM Ввести обязательную продажу валютной выручки для компаний предложил депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Настало, мне кажется, время обсудить серьезно вопрос введения обязательной продажи валютной выручки для смягчения последствий», — сказал Кумин.

В качестве аргумента он обратил внимание на постоянный отток капитала, который как раз играет на увеличение инфляции.

«У нас постоянно 50−60 млрд долларов в год уходит», — привел цифры депутат.

Еще один аргумент — санкции.

«Введены санкции, экономические жесточайшие, фактически объявлена гибридная война. И мы в этой ситуации отказываемся от такого инструмента, как валютная политика. Если у нас есть в стране валюта, значит, должна быть и валютная политика по отношению к другим валютам», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что ранее существовало требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

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