Москва, 20 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Ввести обязательную продажу валютной выручки для компаний предложил депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Настало, мне кажется, время обсудить серьезно вопрос введения обязательной продажи валютной выручки для смягчения последствий», — сказал Кумин.

В качестве аргумента он обратил внимание на постоянный отток капитала, который как раз играет на увеличение инфляции.

«У нас постоянно 50−60 млрд долларов в год уходит», — привел цифры депутат.

Еще один аргумент — санкции.

«Введены санкции, экономические жесточайшие, фактически объявлена гибридная война. И мы в этой ситуации отказываемся от такого инструмента, как валютная политика. Если у нас есть в стране валюта, значит, должна быть и валютная политика по отношению к другим валютам», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что ранее существовало требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

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