Москва, 20 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Полученные при совершении коррупционных правонарушений денежные средства при изъятии будут передаваться в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован 19 ноября на официальном портале правовой информации.

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Подписанный президентом закон вносит поправки в статью 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской федерации». Изменения касаются источников пополнения ПФР.

В документе говорится, что Пенсионный фонд может пополняться за счёт «конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений». Также в ПФР могут направляться средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате коррупционных действий.

Соответствующий документ был подготовлен в 2020 году. 21 октября 2021 года он был одобрен Госдумой в третьем чтении, 10 ноября — Совфедом.