Красногвардейский район, Оренбургская область, , 08:49 — REGNUM В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту размещения опасных отходов производства. В основу легли материалы проверки, которую провела межрайонная природоохранная прокуратура, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокурор



Отходы были размещены в Красногвардейском районе в пределах Кинзельского сельсовета. Это сделали неизвестные лица. По предварительным данным, в результате загрязнения почвы размер ущерба превысил 25 млн рублей.

Собранный материал был направлен в следственные органы. И 19 ноября органы СК РФ по Оренбургской области возбудили уголовное дело. Часть 1 статьи 247 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на два года.