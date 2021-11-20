Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Пакет бюджетных инициатив на общую сумму $1,75 трлн, направленных на поддержку социальной сферы США и борьбу с климатическими изменения, одобрен Палатой представителей американского Конгресса 19 ноября. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

За документ проголосовали 220 законодателей, а против высказались все 213 конгрессменов от Республиканской партии и один от Демпартии. Демократы хотели согласовать инициативу еще 18 ноября, но голосование было перенесено на день из-за речи лидера республиканского меньшинства в палате Кевина Маккарти, который выступал более 8,5 часа. Далее документ будет рассмотрен Сенатом США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект, согласно которому в развитие инфраструктуры страны инвестируют $1,2 трлн. Глава Белого дома отметил, что благодаря этой инициативе США впервые за 20 лет смогут обогнать Китай по уровню инфраструктурных вложений.

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