Вашингтон, 20 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Пакет бюджетных инициатив на общую сумму $1,75 трлн, направленных на поддержку социальной сферы США и борьбу с климатическими изменениями, одобрен Палатой представителей американского Конгресса 19 ноября. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

За документ проголосовали 220 законодателей, а против высказались все 213 конгрессменов от Республиканской партии и один от Демпартии. Демократы хотели согласовать инициативу еще 18 ноября, но голосование было перенесено на день из-за речи лидера республиканского меньшинства в палате Кевина Маккарти, который выступал более 8,5 часа. Далее документ будет рассмотрен Сенатом США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект, согласно которому в развитие инфраструктуры страны инвестируют $1,2 трлн. Глава Белого дома отметил, что благодаря этой инициативе США впервые за 20 лет смогут обогнать Китай по уровню инфраструктурных вложений.