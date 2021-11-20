Вашингтон, 20 ноября 2021, 08:45 — REGNUM Президент США Джо Байден 19 ноября одобрил соглашение по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках, подготовленное в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В Соединённых Штатах ядерный военный комплекс находится в ведении министерства энергетики. В меморандуме Байдена, направленном главе ведомства Дженнифер Грэнхолм, подчёркивается, что предлагаемое соглашение «позволит наладить сотрудничество, продолжив укреплять коллективную оборону» партнёров по AUKUS.
По мнению президента, выполнение данного соглашения «не будет представлять необоснованного риска для коллективной обороны и безопасности» трёх стран.
Как сообщало ИА REGNUM, Австралия готовится к предоставлению пояснений специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу своих планов по строительству атомных подводных лодок в рамках трёхстороннего партнёрства между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой в сфере безопасности (AUKUS).
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