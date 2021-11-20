Вашингтон, 20 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 19 ноября одобрил соглашение по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках, подготовленное в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

(сс) U.S. Navy Атомная подводная лодка ВМС США

В Соединённых Штатах ядерный военный комплекс находится в ведении министерства энергетики. В меморандуме Байдена, направленном главе ведомства Дженнифер Грэнхолм, подчёркивается, что предлагаемое соглашение «позволит наладить сотрудничество, продолжив укреплять коллективную оборону» партнёров по AUKUS.

Джо Байден «Я изучил и согласен с позициями, изложенными в вашем меморандуме от 15 ноября 2021 года, в котором рекомендуется одобрить предложенное соглашение между правительствами США, Австралии и Великобритании об обмене информацией о военно-морских ядерных силовых установках».

По мнению президента, выполнение данного соглашения «не будет представлять необоснованного риска для коллективной обороны и безопасности» трёх стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия готовится к предоставлению пояснений специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу своих планов по строительству атомных подводных лодок в рамках трёхстороннего партнёрства между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой в сфере безопасности (AUKUS).