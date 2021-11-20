Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Медицинское обследование президента США Джо Байдена, которое прошло 19 ноября, было «прекрасным». Об этом 9 ноября вечером заявил журналистам сам американский лидер.

Джо Байден Gage Skidmore

«У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей», — сказал Байден по итогам прохождения плановой процедуры.

При этом американскому президенту в ходе последней гастроскопию и колоноскопию и на это время он в соответствии с Конституцией страны передал свои полномочия вице-президенту США Камале Харрис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заключение о возможности исполнять обязанности главы государства выдал личный врач президента США Джозефа Байдена — Кевин О'Коннор.