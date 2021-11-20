Барнаул, , 08:42 — REGNUM В Алтайском крае обрастает скандалами недальновидное решение властей запретить сельчанам торговать «домашним мясом», если оно было произведено вне убойных пунктов. Помимо того, что на легальных рынках образовался его дефицит, некоторые фермеры уже попали в крайне невыгодное и унизительное положение. Об одной такой истории корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель председателя комитета по аграрной политике Алтайского краевого законодательного собрания Вячеслав Лаптев (КПРФ):

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«Ко мне обратился фермер из Локтевского района — город Горняк. У них по убою такая ситуация: убойный пункт есть, но услугу населению по убою животных он не оказывает. Владелец данного пункта только скупает у населения животных живым весом.

Вот конкретно ситуация по свинине. Фермер поясняет, что убойный пункт покупает у него свинью живым весом за 90 рублей килограмм. Расчёт такой: за стокилограммовую свинью фермер получает девять тысяч рублей. Выход после забоя с туши идет, минимум, 70%. И продаёт забойшик это мясо уже по 240 рублей.

То есть фермер, который держит свиноматку, растит поросят, ухаживает за ними, кормит-поит, в итоге получил девять тысяч. А монополист с этой бойни только за забой заработал 7800 рублей (!). Хотя его труд несравним с трудом фермера: поехал, забрал поросёнка, привёз на бойню, зарезал и продал мясо.

Вот и получается, что фермер получил девать тысяч рублей, а убойщик — 16 800! То есть, на ровном месте — за то, что свинью заколол — он заработал 7800 рублей. И нет же рычагов умерить аппетиты местечковых монополистов! Сейчас люди с ума пойдут и бросят держать скотину на продажу».

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября 2021 года жителей Алтайского края, где почти половина проживают в сельской местности, лишили основного источника доходов, запретив продавать мясо домашних животных, забитых на частных подворьях.

«Фактически запрет на подворный убой ведет к ограничению реализации мяса из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в интересах крупных производителей. При этом на частных подворьях в Алтайском крае, например, выращивают 245 тыс. голов свиней, что составляет около 60% всего поголовья. А значит, такое неподготовленное решение может подорвать экономику всего региона», — пояснил Лаптев.

Примерно такого же мнения придерживаются руководитель алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк и дпутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»).

Запрет введён во исполнение Технического регламента Таможенного союза и Минсельхоза РФ по недопущению распространения африканской чумы и ящура. Чиновники несколько раз его откладывали, но при этом не делали ничего, для того чтобы в регионе (хотя бы в каждом районе) появились убойные пункты.

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