Москва, , 08:36 — REGNUM В Госдуме опасаются, что стоящие перед Россией проблемы могут решать за счет депозитов граждан, и предлагают разработать меры по росту процентных ставок на вклады физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ставка по депозитам для юридических лиц увеличивается быстрее, чем ставка по депозитам физических лиц. И это понятно, потому что именно организации обеспечивают доходность банков, а не граждане. Но тогда, простите, не возникнет ли соблазна решать проблемы, которые стоят перед страной, за счет людей?» — рассуждает глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Он предложил обсудить возможности повысить ставки по депозитам для физлиц.

«Может, мы все-таки посмотрим и ставки по депозитам граждан в банках, они все-таки больше корреспондировали в этой ситуации и позволяли людям решать те проблемы, которые у них возникают, простите, с покупкой еды», — сказал парламентарий.

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