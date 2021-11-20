Москва, 20 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Госдуме опасаются, что стоящие перед Россией проблемы могут решать за счет депозитов граждан, и предлагают разработать меры по росту процентных ставок на вклады физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Ставка по депозитам для юридических лиц увеличивается быстрее, чем ставка по депозитам физических лиц. И это понятно, потому что именно организации обеспечивают доходность банков, а не граждане. Но тогда, простите, не возникнет ли соблазна решать проблемы, которые стоят перед страной, за счет людей?» — рассуждает глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Он предложил обсудить возможности повысить ставки по депозитам для физлиц.

«Может, мы все-таки посмотрим и ставки по депозитам граждан в банках, они все-таки больше корреспондировали в этой ситуации и позволяли людям решать те проблемы, которые у них возникают, простите, с покупкой еды», — сказал парламентарий.