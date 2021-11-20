Вашингтон, 20 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания Ford и производитель электромобилей Rivian свернули ранее заявленную программу по совместной разработке электрического автомобиля. Об этом сообщает CNBC.

(сс) Mike Mozart Ford

Компании представили планы по совместной разработке электромобиля в 2019 году, когда Ford инвестировал в Rivian около $500 млн. Предполагалось, что совместным проектом станет электромобиль премиум-класса для бренда Ford Lincoln.

Официальный представитель Ford Ян Тибодо объявил об отказе от этих планов. Он добавил, что Ford сохраняет долю в 12% в Rivian и будет рассматривать другие возможности для сотрудничества с производителем электромобилей.

В ноябре рыночная капитализация Rivian превысила отметку в $100 млрд. При рекордном повышении стоимости акций Rivian удалось на некоторое время обойти по рыночной капитализации крупнейшего автопроизводителя Европы Volkswagen. При этом Rivian ещё не запустила в массовое производство ни одной модели.