Москва, 20 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Госдуме из представленных ЦБ основ денежно-кредитной политики на 2022−2024 годы не увидели, как Россия будет выходить из приближающегося мирового экономического кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Андрей Макаров

«Пузыри лопнут. То, что нас удержало, а точнее, не нас, а мир, от глобального кризиса, это триллионы необеспеченных долларов, которые были вброшены в экономику. И как только начнется, а это обязательно начнется, когда начнут ужесточать свою политику эти страны, естественно, мы столкнемся с проблемами экономического кризиса, к сожалению», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Депутат допустил страшные последствия.

«То, как мы будем действовать в этой ситуации, ни у правительства, ни у Центрального банка мы не видим, может быть, нас просто не хотят пугать», — сказал он.

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