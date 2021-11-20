Нью-Дели, , 08:27 — REGNUM Запрет на продажу алкоголя лицам без прививки от коронавирусной инфекции введен в округе Кхандва (штат Мадхья-Прадеш) в центральной части Индии, 19 ноября сообщила газета The Hindustan Times.

Индия (сс) Varun Shiv Kapur

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Вместе с тем, как отмечают журналисты, продавцы не обязаны требовать от покупателей документ о вакцинации, а могут «поверить им на слово». Ограничение коснется 55 индийских и 19 иностранных винных магазинов. В округе Кхандва проживают более 1,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября индийский премьер-министр Нарендра Моди объявил, что в 2022 году Индия планирует выпустить более 5 млрд доз вакцины от COVID-19.

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