Тюмень, 20 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Ялуторовском районе Тюменской области в селе Зиново автомобиль «Лада Приора» въехал в опору освещения, и столб упал на жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте происшествия

Инцидент произошёл вечером 19 ноября. Автомобилем управлял 24-летний пьяный водитель, который не имеет прав на управление транспортом. Причём он не пострадал. Травму глаза получил 38-летний пассажир «Лады».

Отмечается, что показания алкотестера водителя составили 1,01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что купил машину около двух месяцев назад, днём пил водку со своим знакомым, потом поехали к другому знакомому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на федеральной трассе «Скандинавия» в Санкт-Петербурге автомобиль Porsche врезался в столб, от удара его разорвало надвое, но водитель остался жив, хотя и травмировал спину.