Оренбург, , 08:24 — REGNUM В Оренбурге местная жительница потеряла со своей банковской карты 84 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник



По данным полиции, 45-летняя гражданка увидела в интернете объявление об оказании услуг интимного характера. Она позвонила по номеру телефона и неизвестный потребовал от неё внести предоплату. Оренбурженка перевела мужчине 42 тыс. рублей. Но тот перезвонил ей и сообщил, что перевод не поступил и якобы был заблокирован. Тогда гражданка повторила перевод, и лишь после этого поняла, что её обманули.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Если мошенника поймают, то ему грозит до пяти лет заключения.