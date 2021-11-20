Пекин, , 08:09 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что США следует воздержаться от поддержки тайваньских сепаратистов и нагнетания напряжённости в отношениях с Китаем, поскольку продолжение такой политики негативно повлияет на глобальную международную ситуацию. Об этом Ван И 20 ноября заявил на проводимом в онлайн-формате Глобальном саммите аналитических центров.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ван И «Мы надеемся, что США будут верны своему слову… и не станут затевать новую холодную войну, не будут стремиться к противостоянию и противоречиям, откажутся от оказания поддержки идеи так называемой независимости Тайваня».

По его словам, от того, насколько Пекин с Вашингтоном смогут урегулировать свои отношения, «зависит будущее всего мира». Конфликт не только навредит Китаю и Соединённым Штатам, но и «создаст невыносимые трудности для всех других стран».

Ван И подчеркнул, что в условиях глобализации «необходимо действовать в ногу со временем». Для этого, в частности, требуется отказаться от введения протекционистских мер, поскольку они наносят ущерб международным отношениям и «противоречат всеобщей тенденции».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе онлайн-обсуждения тайваньской темы с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что если выступающие за так называемую «независимость» Тайваня сепаратисты перейдут «красную черту» или будут провоцировать официальный Пекин, Китай будет вынужден принять «решительные меры».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готов к решительному пресечению тайваньского сепаратизма