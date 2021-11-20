Пекин, 20 ноября 2021, 08:05 — REGNUM Спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-11−03 успешно выведен на околоземную орбиту 20 ноября. Об этом сообщает газета China Daily.

Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»
Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»
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Для вывода спутника на целевую орбиту использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-4B». Запуск производился с космодрома «Тайюань» на севере Китая.

Выведенный на орбиту спутник будет использоваться в сельском хозяйстве, геодезии, для мониторинга и при ликвидации последствий стихийных бедствий. Прошедший запуск стал 397-м для ракет семейства «Чанчжэн».

В 2021 году Китай провёл более 40 запусков ракет космического назначения, побив рекорд по числу пусков 2020 года. Крупнейшим космическим проектом Китая в 2021 году стал запуск базового модуля орбитальной станции.

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