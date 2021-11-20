Аугсбург, Германия, , 08:04 — REGNUM Футбольный клуб «Аугсбург» переиграл мюнхенскую команду «Бавария» в матче 12-го тура немецкой бундеслиги. Об этом 20 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на поле стадиона «WWK-Арена» в Аугсбурге и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились датский защитник Мадс Педерсен (23-я минута) и полузащитник Андре Хан (35-я).

Автором единственного гола мюнхенской команды стал польский форвард Роберт Левандовски (38-я).

Отметим, несмотря на поражение мюнхенская «Бавария» продолжает быть лидером в турнирной таблице бундеслиги, набрав 28 очков за 12 туров. У «Аугсбурга» 12 очков и пятнадцатое место.