Минск, , 08:03 — REGNUM Некоторые мигранты на границе Белоруссии и Польши могли получать помощь от белорусских военных в знак «сочувствия», заявил 19 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Думаю, что такое вполне возможно. Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог. Я не буду с этим разбираться», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко отверг претензии, которые выдвигались в Евросоюзе и США в адрес белорусских властей. По словам президента, чиновники не имеют отношения к миграционному кризису с целью оказать давление на ЕС.

«И, если говорить честно, я не хочу, чтобы они (мигранты — ред.) ехали через Беларусь», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Белоруссии в интервью рассказал свою версию трагедии на белорусско-польской границе. По его словам, польские военные при разгоне мигрантов 16 ноября «включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил».

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