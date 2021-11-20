Веллингтон, , 07:56 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 174 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия Christoph Strässler

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Уточняется, что 172 случая связаны распространением инфекции на новозеландской территории, остальных заболевших выявили при въезде в страну. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 6701. При этом большая часть из них выявлена в городе Окленде, где находится крупнейший очаг заболевания в стране.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 70 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом в стране уже полностью прошли вакцинацию 83% жителей.