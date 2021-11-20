Прага, , 07:52 — REGNUM Чешские власти не будут вводить обязательную вакцинацию населения от коронавирусной инфекции по примеру Австрии, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш 19 ноября в ходе брифинга.

Андрей Бабиш David Sedlecký

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Он также отметил, что правительство республики не собирается объявлять общенациональный карантин, как это сделало австрийское руководство. Однако Бабиш напомнил, что с 22 ноября в Чехии начинает действовать локдаун для лиц, не привитых от коронавирусной инфекции или не переболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября заявил австрийский премьер-министр Александер Шелленберг объявил, что с 1 февраля 2022 года в Австрии будет введена обязательная вакцинация от COVID-19.

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