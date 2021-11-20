Москва, , 07:51 — REGNUM Законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте детей в возрасте от 7 до 16 лет намерены разработать в комитете Госдумы по вопросам семьи. Об этом сообщила глава комитета Госдумы Нина Останина (КПРФ).

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Подобный законопроект уже вносился в Госдуму, но получил отрицательный отзыв правительства РФ: там, в частности, обратили внимание на то, что регионы самостоятельно могут определять льготные категории граждан, которые могут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

В этот раз парламентарии намерены убедить правительство в необходимости выделения средств на эти цели на федеральном уровне.

«На бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан», — цитируют Останкину РИА Новости.

Сейчас льготным проездом пользуются дети до семи лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о запрете высаживать детей из общественного транспорта при отсутствии у них проездных билетов. Тогда же парламентарии предложили на уровне федерального закона сделать следующий шаг, однако инициатива о бесплатном проезде для детей в возрасте от 7 до 16 лет не нашла поддержки на федеральном уровне.

Вместе с тем законопроект о бесплатном проезде в городском наземном транспорте для детей до 16 лет внес в Госдуму в мае 2021 года депутат от ЛДПР Максим Зайцев.

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