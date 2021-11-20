Москва, 20 ноября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. После перенесённого заболевания COVID-19 пациентам необходимо проверить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем и следить за давлением, сообщила сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19

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В первом случае, по её словам, нужно оценить переносимость физической нагрузки. Сделать это позволит тест шестиминутной ходьбы.

«Задача — пройти как можно большую дистанцию за шесть минут в собственном темпе. Если за положенное время человек проходит менее 550 метров, это свидетельствует о нарушении работы сердца или легких», — цитирует агентство «Прайм» собеседницу.

Что касается давления, то при повышении значений более 140/90 мм рт ст стоит обратиться к врачу, отметила Рябкова, поскольку каждый эпизод повышения давления выше названных значений даёт нагрузку на сердце.

Иммунолог посоветовала также сделать пробы на задержку дыхания, чтобы оценить состояние лёгких и сделать дополнительные анализы (крови и мочи, АСТ, АЛТ, почек) в случае необходимости.