Владивосток, , 07:42 — REGNUM Четверо детей пострадали при пожаре в жилом доме во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Приморью.

Пожар © ИА REGNUM

Сообщается, что возгорание произошло утром 20 ноября в многоквартирном жилом доме по улице Сахалинской. По предварительной версии, в подъезде загорелось подсобное помещение и электрощит. В целях безопасности из здания эвакуировали не менее 13 человек.

Общая площадь возгорания оценивалась в десять квадратных метров. Пожар был ликвидирован, однако из-за возгорания пострадали четверо детей. Их передали медикам скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 ноября в селе Таборы Свердловской области произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания погибли двое детей. По предварительной версии, они отравились угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.