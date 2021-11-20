Тверь, 20 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) 19 ноября дополнительно передал гражданским больницам Тверской области три тонны сжиженного кислорода, необходимого для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО на сайте минобороны РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военный аэродром. Пушкин

пресс-служба ЗВО «Аэродромы… оснащены кислорододобывающими станциями АКДС-70 и ТКДС-100, предназначенными для получения жидкого и газообразного кислорода медицинского качества в полевых условиях… округ уже передал в областные и региональные больницы более 57 тонн сжиженного кислорода».

Военные лётчики используют кислород в системе воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа при выполнении высотных полётов и катапультировании. Отмечается, что обеспечение сжиженным кислородом гражданских медицинских организаций «проводится без ущерба боеготовности авиационных соединений и воинских частей ЗВО».

Как сообщало ИА REGNUM, одна из авиационных частей Войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) готова передать в медучреждения Камчатского края и Сахалинской области несколько тонн сжиженного кислорода.