Челябинск, 20 ноября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Челябинской области 20 и 21 ноября ожидаются сильные снегопады и возможны метели. Об этом сообщают синоптики.

Снегопад

В связи с этим сотрудники ГИБДД усиливают дежурство на трассах региона. К этому привлечены 28 резервных экипажей. В случае необходимости возможно ограничение движения по федеральной трассе М-5.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урал уже фактически пришла зима. Выпал снег, а температура на прошедшей неделе опускалась до минус десяти градусов и ниже.