Кадис, Испания, 20 ноября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Очередными столкновениями закончилась бессрочная забастовка металлургов в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) 19 ноября, сообщило издание Voz de Cadiz.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

В столице региона, которая тоже называется Кадис, протестующие перекрыли несколько улиц и мост Конституции, заблокировав транспортное сообщение с муниципалитетом Пуэрто-Реаль. В прибывших на место акции полицейских начали кидать камни, а те ответили резиновыми пулями. Информация о пострадавших не приводится.

Кроме того, демонстранты устроили сидячую забастовку на центральном проспекте города, частично парализовав движение.

Как сообщало ИА REGNUM, бессрочная забастовка металлургов в Кадисе с требованием повысить им уровень заработной платы началась 16 ноября. В первый же день протестов произошли столкновения бастующих и силовиков. В результате беспорядков пострадали по меньшей мере четверо полицейских. Один из протестующих был задержан.