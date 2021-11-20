Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Более половины всего времени, потраченного зрителями стриминговой платформы Netflix на просмотр российских фильмов, пришлось на кинокомикс Олега Трофима «Майор Гром: Чумной Доктор». Об этом свидетельствует статистика Netflix.

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия

Ранее сервис Netflix запустил рейтинг фильмов и сериалов, выходящих на этой платформе. Рейтинг охватил проекты, вышедшие с конца июня 2021 года.

Самым популярным российским фильмом на Netflix за это время стал фантастический боевик «Майор Гром: Чумной Доктор». В общей сложности пользователи Netflix потратили на просмотр этого фильма 57 млн часов.

Вторую строчку с показателем в 13,8 млн часов занял фильм Данилы Козловского «Чернобыль». Тройку самых популярных фильмов на Netflix закрыла драма Михаила Локшина «Серебряные коньки» (12,2 млн часов).

В пятёрку самых популярных российских фильмов на платформе Netflix также вошли «Вторжение» Фёдора Бондарчука (10,3 млн) и «Спутник» Егора Абраменко (3,2) млн. Совокупный объём просмотров российских фильмов на Netflix превысил 100 млн часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» получит расширенную версию