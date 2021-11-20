Москва, 20 ноября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Разрабатываемая в России зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

Nasa.gov Космоплан Boeing X-37B

«С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет», — цитирует РИА Новости одного из них.

По словам источника, американский многоразовый роботизированный космический корабль X-37 также может стать типовой целью С-550.

Другой собеседник агентства отметил, что для успешного перехвата космических целей в состав ЗРС будет входить «многофункциональная РЛС большой дальности действия».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сообщение о разработке в России новой противоракетной системы привело в замешательство западных военных экспертов.