Чита, 20 ноября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В преддверие Нового года министерство культуры и учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края известили о старте онлайн-акции новогодних костюмов «Маскарад малышей». Об этом 20 ноября информирует пресс-секретарь министерства культуры Забайкальского края Александра Добрынина.

Министерство культуры Забайкалья Новогодний костюм на ребёнке

«Приближается самый волшебный праздник, время чудес и волшебства. Больше других его ждут малыши, они вместе с родителями тщательно выбирают костюмы, в которых будут встречать Новый год. Кто это будет? Чародей, принцесса, тигренок или зайчик, Бэтмэн или Человек-паук? В преддверии праздника мы приглашаем вас присоединиться к новогодней онлайн-акции», — отметили организаторы.

В проекте могут участвовать дети в возрасте от 0 до 6 лет. Итоги подведут 20 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — июня 2021 года в Забайкальском крае число умерших превысило число родившихся на 1755 человек (в январе — июне 2020 года естественная убыль населения составила — 614 человек).

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