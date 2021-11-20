Салехард, , 07:23 — REGNUM Жителям ямальского города Ноябрьска запретили использовать самодельные автоподогревы машин на улице. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Машина Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР

Данное решение приняли депутаты гордумы. Отмечается, что электрические провода люди тянут из квартир на улицу, и это небезопасно. Управляющие компании могли бы установить автономный, работающий на бензине, подогрев, который стоит 50−100 тыс. рублей. Но автомобилисты по различным причинам предпочитают экономить.

«Вопрос с централизованной площадкой для электроподогрева жители домов должны решать вместе с управляющей компанией. Сейчас именно её сотрудники могут попросту отрезать несанкционированно висящие провода из окон квартир. За несоблюдение правил благоустройства города ноябрянам грозит административный штраф. Контролировать действия автовладельцев будет один из отделов администрации города», — пояснил депутат думы Ноябрьска Сергей Валько.

Тем временем в Ноябрьске с начала 2021 года произошло 26 случаев возгорания автотранспорта, из них шесть автомобилей вспыхнули из-за самодельного автоподогрева.