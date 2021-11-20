Москва, , 07:19 — REGNUM Основной и дублирующий составы экипажа корабля «Союз МС-20», включая двоих туристов из Японии, прибыли на космодром «Байконур» для завершения предстартовой подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Союз МС-09 Nasa.gov

В основной экипаж «Союза МС-20» входят космонавт Александр Мисуркин и туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Дублируют основной экипаж Александр Скворцов и Щун Огисо.

Экипажа корабля покинули Центр подготовки космонавтов 19 ноября. С 20 ноября они приступают к завершающему этапу подготовки на космодроме.

Завершающий этап подготовки продлится две с половиной недели. За это время члены экипажа пройдут несколько занятий и инструктажей, медицинские обследования и отработают механизм действия с космическим кораблём.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-20» к Международной космической станции назначен на 8 декабря 2021 года. Японские туристы проведут на МКС 12 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме «Байконур» завершили общую сборку ракеты носителя «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска корабля «Союз МС-20».

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