Париж, 20 ноября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Поломка туалета произошла на американском сегменте Международной космической станции, сообщил астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) немец Маттиас Маурер 19 ноября в ходе видеоконференции на встрече министров стран — участниц ЕКА.

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Немецкий специалист отметил, что именно ему пришлось изучать устройство для починки унитаза. В настоящий момент на станции находятся российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров, являющийся командиром МКС, а также американский астронафт Марк Ванде Хай. Кроме того, 12 ноября на МКС прибыл экипаж миссии Crew-3, в который, помимо Маттиаса Маурера, вошли американские астронавты Радж Чари, Томас Маршберн и Кайла Бэррон.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на американском сегменте Международной космической станции сломалась система получения воды.