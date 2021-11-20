Барнаул, 20 ноября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 20 ноября, произошло сразу две аварии на водопроводе. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, первая случилась на пересечении ул. Юрина-ул.Кавалерийская.

Пресс-центр мэрии Барнаула Коммунальная авария в Барнауле

«Произошло повреждение сетей водопровода. Аварийная бригада Водоканала работает на месте. Зона отключения уточняется. Дорожные службы приступили к очистке от воды с проезжей части и тротуара», — сказано в официальном сообщении.

Второе коммунальное происшествие возникло на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской. В устранении повреждения на водопроводной сети диаметром 250 мм задействованы пять единиц техники и одна бригада специалистов.

«Дорожники убирают вышедшую на поверхность воду. Холодное водоснабжение ограничено в домах №238 и 244 по улице Юрина. Для жителей будет организован подвоз воды», — пояснили коммунальщики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября, произошло повреждение теплосети по ул. Юрина, 275б в Барнауле. Под отключение отопления и горячей воды попали 42 многоквартирных дома, три дома частного сектора, 33 административных здания, детский сад, школа и поликлиника.

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