Село Таборы, Свердловская область, , 07:16 — REGNUM Прокуратура Таборинского района Свердловской области начала проверку после гибели двух детей при тушении пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Прокуратура

Ysia.ru

Выясняются обстоятельства случившегося. При наличии оснований ведомство примет должные меры реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 20 ноября. Матери детей удалось спасти одну из дочерей. Ещё две девочки, трёх и десяти лет, погибли. Возбуждено уголовное дело.

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