Лондон, , 07:15 — REGNUM Возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине рассматривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 20 ноября сообщает The Times.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в правительстве Великобритании в настоящее время идёт дискуссия по вопросу о бойкоте Олимпиады, которая состоится в 2022 году в Пекине. Данный шаг может стать протестом против ситуации с правами человека в Китае. Идею дипломатического бойкота поддерживает и глава МИД Британии Элизабет Трасс.

Рассматриваются разные варианты дипломатического бойкота Олимпийских игр. Один из них предполагает, что министры не поедут на Олимпиаду, но при этом не исключается возможность присутствия на Играх посла Великобритании в Китае. Уточняется, что Джонсон «более осторожен» в своих предложениях, нежели Трасс.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Бойкот мероприятия не исключил и президент США Джозеф Байден. Предполагается, что американский лидер примет окончательное решение до конца ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению МИД КНР, бойкот Олимпийских игр со стороны США может навредить интересам атлетов, а также спортивному движению в целом.

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