Саратов, 20 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Саратовской области погиб 13-летний школьник, угнавший автомобиль у своей матери. Смертельное ДТП произошло в трёх километрах от села Невежкино, сообщила 20 ноября прокуратура региона в своём Telegram-канале.

Pravovoyicentr.ru ДТП

«В пути следования примерно в 3,5 километра от села Невежкино подросток не справился с управлением и допустил столкновение со столбом», — говорится в сообщении.

Машина перевернулась, подросток получил серьезные травмы и скончался в медицинском учреждении. В автомобиле в момент происшествия находились сверстники молодого человека, за медицинской помощью они не обращались.

В настоящее время проводится проверка инцидента, следователь с участием криминалиста проводят осмотр места происшествия.