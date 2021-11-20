Село Таборы, Свердловская область, , 07:11 — REGNUM Пожар в селе Таборы Свердловской области мог возникнуть из-за большой щели в дымоходе. Об этом сообщает областное управление СКР.

Пожар



«Пожар мог возникнуть из-за наличия в дымоходе трубы большой щели, из которой, предположительно могла вылететь искра и произойти возгорание», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. В квартире находились три девочки и их мать. Отец работает вахтовым методом. Женщина и одна из дочерей смогли эвакуироваться. После этого мать детей пыталась спасти остальных, но не смогла. Две девочки погибли.

По факту неосторожного причинения смерти СКР возбудил и расследует уголовное дело.

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