Пекин, 20 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Главное государственное управление по контролю за рынками Китая оштрафовало гиганта интернет-торговли Alibaba и ещё несколько крупнейших компаний страны за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба регулятора.

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За нарушения в оформлении отчётной документации также были наложены штрафы в размере по 500 тыс. юаней (около $78 тыс.) на одно из ведущих предприятий розничной торговли Suning, инвестиционный холдинг Tencent и оператора веб-сервисов Baidu. Всего за последнее время в КНР зарегистрировали 43 дела о подобных нарушениях законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, акции Alibaba в ходе утренней сессии 19 ноября на Гонконгской фондовой бирже потеряли в цене более 10%.