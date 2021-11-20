Берлин, , 07:10 — REGNUM В Германии за минувшие сутки выявили 63 924 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствует статистика берлинского Института имени Роберта Коха.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 5 312 215. Также за минувшие сутки в республике скончались 248 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Германии от осложнений COVID-19 умерли 98 987 человек.

Отмечается, что в течение прошедшей недели в Германии фиксировался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, число выявляемых пациентов за одни сутки достигало рекордных с начала пандемии показателей. В связи с этим власти ФРГ не исключили введения карантина, чтобы замедлить распространение вируса.